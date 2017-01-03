NBA》格林大三元 勇士30勝到手聯盟獨走
2017/01/03 14:09
〔記者卓佳萍／綜合報導〕勇士隊新年首戰今天在主場面對金塊，兩隊火力全開，展開飆分大戰，勇士下半場才拉開分數，全隊先發得分都上雙，格林15分、10籃板與13助攻完成大三元，終場以127：119贏球，拿下本季第30勝，聯盟目前首支達陣30勝球隊。
勇士隊先發五人得分都來到雙位數，這是本季第一次，全隊最高分是K.湯普森25分，柯瑞22分、杜蘭特21分。
柯瑞新年首日不忘秀一下「logo shot」，第三節一次帶過半場，拔起來就投，球迷為之瘋狂。
勇士戰績在聯盟獨走。（美聯社）
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