森榮鴻正式加入崇越 要在春季聯賽投出身價

森榮鴻加入崇越隼鷹練習賽。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕去年獲Lamigo桃猿第4指名但選擇不簽約的U23世界盃台灣隊投手森榮鴻，今天正式加入崇越隼鷹，希望在成棒春季聯賽調整到最佳狀態，再度參加中職選秀，甚至挑戰旅外的機會。

森榮鴻今天第一次穿上崇越球衣，他表示，球隊氣氛很活潑，讓他也很想趕快練球。森榮鴻加盟後，和同樣擁有150公里的鄭文豪、王鴻程構成「火球鐵三角」，森榮鴻表示，希望和隊友一起幫助崇越贏得冠軍，不過，目前還沒有開始牛棚，下週一開打的台灣成棒經典賽可能還無法登板，目標放在3月開打的春季聯賽。

去年9月森榮鴻隨台灣隊前往日本移地訓練，和日職二軍、三軍的比賽中頻頻飆出150公里以上的球速，受到國外球探矚目。

森榮鴻表示，日本移地訓練期間狀況非常好，之前只偶爾投出150公里球速，在日本直球均速達到150公里，但去年3月復出前將近兩年沒有比賽，之後集訓、比賽幾乎沒有休息，手臂出現疲勞，U23世界盃時狀況開始下滑，冬盟也只後援出賽兩場，經過休息現在開始輕鬆練投，目標在春季聯賽調整到最佳狀態，爭取加盟職棒的身價，甚至挑戰旅外。