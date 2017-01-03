王鴻程火球受矚目 不排除提前挑戰職棒

崇越隼鷹練習賽，崇越隼鷹三大巨投，森榮鴻（左起）、 王鴻程、 鄭文豪。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕崇越隼鷹王鴻程在去年底的成棒冬巡賽投出150公里球速而受到注意，王鴻程表示，如果春季聯賽的表現能達到自己的要求，不排除提前挑戰職棒。

身高192公分的王鴻程國中畢業後前往日本就讀福岡一高和日本經濟大學，曾打過日本獨立聯盟石川百萬之星隊，去年5月和崇越簽下3年合約。

王鴻程表示，打職棒是從小的目標，和崇越簽3年合約是希望利用這段時間好好磨練，合約中有註明如果參加職棒選秀可以提前解約，因此，只要春季聯賽表現能達到要求，就有可能參加今年的中職選秀。

王鴻程表示，球速是自己最大武器，但控球和變化球還要加強，此外，也必須有更穩定的表現，冬巡賽時表現落差太大，這些缺失希望在春季聯賽改進。

王鴻程一向擔任終結者，2015年在石川百萬之星隊出賽38場，投37局只被擊出29支安打，投出28次三振、23次四壞球，防禦率3.41。