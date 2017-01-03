NCAA》杜克大學男籃K教練 決定暫離球場開刀療傷

〔體育中心／綜合報導〕杜克大學籃球隊今天宣布，69歲的男籃總教練「K教練」瑟雪夫斯基（Mike Krzyzewski）即將在當地時間1月7日（週六）接受背部手術，首席助教卡佩爾（Jeff Capel）暫代臨時總教練職位。

K教練預計先帶杜克大學打完6日對喬治亞理工大學的比賽，再前往醫院動刀。據ESPN報導，手術的內容是移除造成椎間盤突出的下背骨碎片，恢復時間預計將近1個月。

杜克大學透露，K教練嘗試過許多治療方案，最終決定接受手術。K教練的手術將在杜克大學醫學院進行。

K教練。（資料照，法新社）