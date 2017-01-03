NBA》連3場大三元 哈登成隊史第一人（影音）
2017/01/03 16:19
〔體育中心／綜合報導〕奪下上週東西部最佳球員的哈登（James Harden）與沃爾（John Wall）今天狹路相逢，哈登繳出23分、10籃板、10助攻力壓沃爾的18分、12助攻、5籃板，率火箭以101：91擊敗巫師。此外，這是哈登生涯首次連三場有大三元表現，也是隊史第一人。
哈登上週面對快艇和尼克，分別攻下30分、13籃板、10助攻和生涯新高的53分、17助攻及16籃板，他也成為史上第一位得至少50分、15助攻、15籃板的球員，並獲選西部單週最佳球員。
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