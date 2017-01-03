經典賽》麻煩製造機 南韓隊恐放棄姜正浩
2017/01/03 16:48
姜正浩。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕距離世界棒球經典賽時間越來越近，效力於大聯盟海盜的韓籍三壘手姜正浩，有可能會失去他在南韓國家隊的位置，原因可能和他在上個月初酒駕被逮有關。
南韓隊總教練金寅植向《韓國聯合通訊社》表示，他可能會將姜正浩從名單中移除，因為公眾的輿論不斷增加，而這也是姜正浩自2009年以來，第三次酒駕被逮。
「他是很棒的球員，但我已經開始懷疑是否值得將他放進國家隊中。」金寅植表示，「以我個人來看，我傾向剔除姜正浩。」
姜正浩在海盜待了兩個球季，總共出賽229場，打擊率2成73外加36支全壘打，還有120分打點，但他場外風波不斷時常惹麻煩，在去年夏天還被捲入性侵疑雲，案件仍在調查當中。
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