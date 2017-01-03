經典賽》不怕輿論壓力 南韓總教練就要吳昇桓
2017/01/03 17:20
紅雀隊韓籍投手吳昇桓因捲入澳門賭博案，無法入選南韓國家隊。（資料照，美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，南韓隊出現徵召不順的情況，韓籍重砲秋信守、姜正浩、金賢洙恐無法出征，再加上陣中並沒有令人安心的守護神坐鎮，南韓總教練金寅植考慮將紅雀韓籍終結者吳昇桓選進國家隊。
吳昇桓因捲入澳門賭博案，在輿論的壓力下無法披上南韓隊戰袍，南韓總教練金寅植接受《韓聯社》訪問時表示，他考慮把姜正浩、金賢洙剔除在28人名單之外，並把吳昇桓找回來，「找吳昇桓參賽評價兩極，但目前外界輿論漸漸傾向於正面，有許多球迷想看他投球。」金寅植這樣說道。
金寅植也強調明天開會不會決定最終28人名單，但會討論是否要徵召吳昇桓出賽。南韓隊投手頻頻傳出傷兵，斗山熊投手李庸燦和SK飛龍左投金廣鉉都因開刀確定無法參賽，金寅植日前曾直言擔憂隊上投手群戰力。
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