SBL》張智峰展現老將身手 生涯7度獲選單週最佳球員
2017/01/03 17:23
張智峰。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕本季戰績13勝5敗高居聯盟龍頭的達欣，上週再奪下2勝1敗，和第二名的富邦勇士維持一場勝差，35歲老將張智峰單週場均貢獻9.5分、5.5籃板，其中投籃命中率54%，三分球命中率高達67%，重新擦亮達欣第一射手的招牌，也獲選單週最有價值球員。
近年受到傷勢和年齡的影響，張智峰場均上場時間逐年下降，本季僅出賽8場，但他仍督促自己做好準備，上週發揮老將價值，扮演關鍵一擊的角色，相隔5季後再度獲獎，同時也是生涯第7次拿下單週最佳球員，追平陳順詳和陳信安，並列史上第二多。
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