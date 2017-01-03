NBA》尼克防守慘兮兮 主帥又與球員們陷入矛盾？

尼克總教練何納塞克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今不敵魔術，苦吞近期5連敗，今年球季始終為人詬病的防守問題，再度浮上檯面，甚至引發尼克教練團與球員們之間的矛盾。

尼克今主場不敵魔術，苦吞5連敗，尼克總教練何納塞克（Jeff Hornacek）賽後談到子弟兵防守狀況無奈表示，「我認為他們已經盡力了，但狀況仍然不太好，我們必須去找出原因，也有可能是能力不足。」

但一哥安東尼（Carmelo Anthony）卻不認同總教練說法「如果總教練給我們防守戰術，不管我們同不同意都必須執行，我相信我們可以做好。」中鋒諾亞（Joakim Noah）也認為「我們必須要將防守做得更好，每個人都做好該做的，才能像一個團體。」

防守問題今年始終困擾著尼克，平均失分108.5分與防守效率值110.6皆排名聯盟第25位，今不敵魔術後，戰績16勝18敗則暫居東部第10。

安東尼。（法新社）