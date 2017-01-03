MLB》包爺續留藍鳥 美媒認為是最好選擇
2017/01/03 18:27
包提斯塔。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2016球季結束後，自由球員合約逐漸塵埃落定，不過仍有幾位右打好手尚未找到新工作，包括包提斯塔（Jose Bautista）、 川柏（Mark Trumbo）和拿坡里（Mike Napoli）。
根據《CBS SPORTS》的報導，認為包提斯塔仍是目前自由球員中最好的右打球員，而且最適合續留藍鳥，對雙方來說，包提斯塔是多倫多的明星球員，又能填補藍鳥外野手空缺，藍鳥也不需要放棄選秀權。
從包提斯塔前隊友英卡納西恩（Edwin Encarnacion）被印地安人簽走後，自由市場剩下的強打者更加明顯，包提斯塔雖然去年有受傷問題，打擊率2成34較不理想，但上壘率3成66和被三振數（103次）都較川柏和拿坡里優。
川柏去年繳出打擊率2成56和上壘率3成16，被三振170次；拿坡里的打擊率和上壘率分別是2成39和3成35，被三振194次最不理想。
川柏。（資料照，法新社）
拿坡里。（資料照，法新社）
相關新聞
- 經典賽》不怕輿論壓力 南韓總教練就要吳昇桓
- 經典賽》麻煩製造機 南韓隊恐放棄姜正浩
- MLB》陳偉殷年薪狂飆 4大超級強投都不如
- MLB》建仔明返美找新東家 這5隊剛好缺優秀右投
- MLB》休季點燃戰火 雷神竟嗆哈波「腦殘」
推薦新聞
-
MLB》包爺續留藍鳥 美媒認為是最好選擇2017/01/03 18:27
-
經典賽》不怕輿論壓力 南韓總教練就要吳昇桓2017/01/03 17:20
-
NBA》格林大三元 勇士30勝到手聯盟獨走2017/01/03 14:09
-
森榮鴻正式加入崇越 要在春季聯賽投出身價2017/01/03 14:05
-
NBA》林書豪不在 籃網菜鳥大秀不科學彈跳力（影音）2017/01/03 13:55