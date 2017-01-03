網球》新年首戰開紅盤 小威強勢復出
2017/01/03 18:32
小威廉絲首戰告捷。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕因傷休養2個多月的前世界球后小威廉絲（Serena Williams），新的一年在紐西蘭奧克蘭經典賽復出就開紅盤，首戰以6：3、6：4擊敗法國女將巴曼提耶（Pauline Parmentier），晉級下一輪。
睽違2個月再度出賽，小威廉絲新年首戰因雨延賽一天，小威今天開賽狀況不佳再加上受到風勢所擾，打起來綁手綁腳，但隨後找回手感，花了74分鐘，全場發出8記Ace球，終場以6：3、6：4直落二擊退巴曼提耶。
小威廉絲賽後表示，休息這麼久才回來，手感難免比較生疏，但自己已做好回到球場的心理準備，未來會漸入佳境的。
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