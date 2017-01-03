棒球》廖家兄弟失雙親 鄭達鴻親訪送愛心
2017/01/03 20:17
中信兄弟捕手鄭達鴻今天親自到屏東鼓勵廖家兄弟。（取自鄭達鴻臉書）
〔體育中心／綜合報導〕去年12月底大溪工安意外造成屏東麟洛國中兩位棒球校隊兄弟檔廖紹明、廖緯捷頓失雙親，各界紛紛伸出援手，幫助他們度過難關。中信兄弟捕手鄭達鴻今天親自到屏東拜訪廖家兄弟，並送上慰問金和繡有2兄弟姓名的手套，為他們加油打氣。
桃園市大溪高中新建圖資大樓12月21日因鷹架倒塌工安意外，造成5名工人身亡，罹難的廖忠仁和黃秀妹夫妻檔，留下一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，分別是就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，麟洛國中教練王子燦盼各界伸出援手，校方也成立捐款帳戶。
而統一獅全隊也在第一時間發起募款，而領隊蘇泰安則先捐3萬送暖，也有不少職棒球星打電話給經紀公司，希望能幫助廖家兄弟。
相關新聞
- 大溪高中5死工安意外 市府提供捐款專戶
- 慰問罹難者家屬 鄭文燦：工地稽查密度、規範要更嚴
- 大溪高中5死工安意外 家長會辦法會超渡亡魂
- 中職》大溪工安意外 統一獅領隊蘇泰安捐3萬並發起愛心募款
- 大溪工安意外╱子弟兵父母雙亡 王子燦代求援 - 自由體育
推薦新聞
-
WSBL》強權國泰女籃 逆轉電信贏得首勝2017/01/03 21:57
-
NBA》爵士拉尾盤贏球 籃網總教練也稱讚2017/01/03 20:47
-
NBA》年度十大花式進球 林書豪上榜（影音）2017/01/03 20:41
-
棒球》廖家兄弟失雙親 鄭達鴻親訪送愛心2017/01/03 20:17
-
SBL》張智峰展現老將身手 生涯7度獲選單週最佳球員2017/01/03 17:23