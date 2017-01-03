棒球》廖家兄弟失雙親 鄭達鴻親訪送愛心

中信兄弟捕手鄭達鴻今天親自到屏東鼓勵廖家兄弟。（取自鄭達鴻臉書）

〔體育中心／綜合報導〕去年12月底大溪工安意外造成屏東麟洛國中兩位棒球校隊兄弟檔廖紹明、廖緯捷頓失雙親，各界紛紛伸出援手，幫助他們度過難關。中信兄弟捕手鄭達鴻今天親自到屏東拜訪廖家兄弟，並送上慰問金和繡有2兄弟姓名的手套，為他們加油打氣。

桃園市大溪高中新建圖資大樓12月21日因鷹架倒塌工安意外，造成5名工人身亡，罹難的廖忠仁和黃秀妹夫妻檔，留下一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，分別是就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，麟洛國中教練王子燦盼各界伸出援手，校方也成立捐款帳戶。

而統一獅全隊也在第一時間發起募款，而領隊蘇泰安則先捐3萬送暖，也有不少職棒球星打電話給經紀公司，希望能幫助廖家兄弟。