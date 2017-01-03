WSBL》睽違一季！ 台電魏于淳回台首戰自評60分

台電魏于淳。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL今日在板橋體育館點燃戰火，首場由台電出戰台元，台電陣中擁有上季旅外，如今選擇返台發展的射手魏于淳助陣，她攻下全隊最高17分，可惜球隊仍以70：78落敗，對於睽違一季的首戰自評60分。

兩隊一路都呈現拉鋸戰，直到末節台元剩54：52領先時，打出一波9：2攻勢，也讓台電無力追擊，收下本季首勝；台元射手劉希曄砍進全場最高23分；32歲老將蔡佩真則繳出18分、15籃板「雙十」成績單；「阿盜」吳盈潔挹注14分，

台元劉希曄。（記者林正堃攝）

台元蔡佩真。（記者林正堃攝）



台電24歲的射手魏于淳於前年加盟中國WCBA上海寶山，睽違一季重返台電懷抱，首節剩下25秒以替補身份上場，隨即於第1節終了前投進壓哨兩分，可惜台電仍以12：16落後，她全場屢屢展現個人優異技巧等，不過，她自認這場比賽只有60分，整體還在適應中，她開玩笑表示：「其實打完蠻累的，因為中國比較多跑戰術，節奏並沒有像台灣這麼快。」