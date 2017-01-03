NBA》年度十大花式進球 林書豪上榜（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA去年12月底公布2015-2016賽季的十大年度花式進球，勇士32歲老將伊古達拉（AndreIguodala）拿下第一名，而台裔後衛林書豪也有上榜。

十大年度花式進球榜中，林書豪排名第9，他在2015-2016賽季效力黃蜂隊時，與七六人一役當中，在禁區用假動作騙起2名防守者起跳，其中已退休的老將布蘭德（Elton Brand）整個身體往他身上壓過去，林書豪在失去平衡的情況下出手，居然還真的讓他投進，還賺到一次加罰的機會。