NBA》爵士拉尾盤贏球 籃網總教練也稱讚

籃網總教練亞特金森（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在主場迎戰爵士，最終以89：101吞下敗戰，而這也是爵士總教練史奈德（Quin Snyder）的第100場勝利，不過他卻沒有太多的喜悅，只是希望球隊能表現得更好。

「老實說，我覺得這場比賽還可以更好，幸運的是，我們找到這場比賽勝利的方法，我不想對球隊或球員多加評論，但我認為我們能夠再突破，我需要把他們都找來，一起想辦法解決問題。」史奈德表示。

此役雙方前三節打得膠著，爵士在末節才拉開比分，對此史奈德說：「當你想結束比賽時，往往只想到進攻，我卻想到防守，雖然比賽是靠進攻得分才能贏球，但不是每次都能投進，而防守卻是一直能夠依賴的東西。」

對於這場比賽，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也稱讚爵士的防守：「他們是聯盟防守前五的球隊，再加上戈貝爾（Rudy Gobert）的助陣，會讓你很難在籃下有所作為。」