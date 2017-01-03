WSBL》強權國泰女籃 逆轉電信贏得首勝

國泰劉君儀上籃得分。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL今在板橋體育館點燃戰火，第二場由上季笑納隊史WSBL暨社甲聯賽第23冠的強權國泰女籃面對中華電信，國泰於下半場逼迫電信發生12次失誤，最終以70：61逆轉戰局，笑收本季首勝。

稱霸國內女籃多年的國泰，老將劉君儀繳出13分、12籃板「雙十」成績單，陳鈺君挹注14分，藍浩語則有13分進帳，全隊靠著嚴密防守，逼對手發生20失誤。

電信頭號得分箭頭陳晏宇攻下26分，可惜單憑一己之力難與跟國泰抗衡，至於從中國WCBA返台的潘姿吟則替補上陣繳出4分、4籃板與6助攻。

電信陳晏宇。（記者林正堃攝）



電信潘姿吟。（記者林正堃攝）

