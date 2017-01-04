灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告

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NBA賽事，灰熊今將前往洛杉磯對決湖人，灰熊目前戰績排名西部第6，與第4名的爵士及第5的快艇都僅有0.5場勝差，有機會利用此戰一舉搶進西部前4強，不過爵士也將出戰近況不俗的塞爾提克，勢必將有一番激戰。

WSBL新賽季於昨日正式開打，女籃霸主國泰與台元順利搶下首勝，今將正面對決，台元射手劉希曄與「阿盜」吳盈潔加上老將蔡佩真3大主力能否連線成功扳倒兵多將廣的國泰？另外旅外歸國的魏于淳能否率領台電扳倒同樣擁有歸國好手潘姿吟坐鎮的電信呢？最新的體壇消息就在自由體育喔！

NBA例行賽

08:30 爵士 VS. 塞爾提克

09:30 暴龍 VS. 馬刺

11:30 灰熊 VS. 湖人（緯來體育）

WSBL例行賽

18:00 台元 VS. 國泰（WSBL官網）

19:40 電信 VS. 台電（WSBL官網）

霍普曼盃

10:00 法國 VS. 英國（FOX體育）

17:30 瑞士 VS. 德國（FOX體育）