灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
2017/01/04 07:11
各位讀者早安，今天也要跟著自由體育關注體壇最新消息唷！
NBA賽事，灰熊今將前往洛杉磯對決湖人，灰熊目前戰績排名西部第6，與第4名的爵士及第5的快艇都僅有0.5場勝差，有機會利用此戰一舉搶進西部前4強，不過爵士也將出戰近況不俗的塞爾提克，勢必將有一番激戰。
WSBL新賽季於昨日正式開打，女籃霸主國泰與台元順利搶下首勝，今將正面對決，台元射手劉希曄與「阿盜」吳盈潔加上老將蔡佩真3大主力能否連線成功扳倒兵多將廣的國泰？另外旅外歸國的魏于淳能否率領台電扳倒同樣擁有歸國好手潘姿吟坐鎮的電信呢？最新的體壇消息就在自由體育喔！
NBA例行賽
08:30 爵士 VS. 塞爾提克
09:30 暴龍 VS. 馬刺
11:30 灰熊 VS. 湖人（緯來體育）
WSBL例行賽
18:00 台元 VS. 國泰（WSBL官網）
19:40 電信 VS. 台電（WSBL官網）
霍普曼盃
10:00 法國 VS. 英國（FOX體育）
17:30 瑞士 VS. 德國（FOX體育）
相關新聞
- NBA》爵士拉尾盤贏球 籃網總教練也稱讚
- NBA》尼克防守慘兮兮 主帥又與球員們陷入矛盾？
- NBA》年度十大花式進球 林書豪上榜（影音）
- WSBL》強權國泰女籃 逆轉電信贏得首勝
- WSBL》睽違一季！ 台電魏于淳回台首戰自評60分
推薦新聞
-
中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我2017/01/04 07:27
-
灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告2017/01/04 07:11
-
至少可打到40歲 恰恰盼回台已「約定」2017/01/04 06:00
-
「薪一哥」招牌 神全叩關百萬月薪2017/01/04 06:00
-
格林大三元 勇士率先30勝2017/01/04 06:00