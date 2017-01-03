網球》台灣一哥、一姊同天開胡 謝淑薇臉書驚爆感情世界
2017/01/03 22:01
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣網壇一哥盧彥勳、一姊謝淑薇兩人兵分兩路出擊，盧彥勳在印度清奈公開賽男單首輪開胡，謝淑薇則在布里斯本女雙首輪，以快打旋風之姿晉級八強，她隨後在臉書粉絲頁披露，自己告別單身，現在很幸福。
謝淑薇今天新年首勝到手，她與德國搭檔席格蒙德在總獎金100萬美元（約3242萬台幣）布里斯本女網雙打首輪，花費54分鐘，以6：2、6：4擊敗美國組合麥克海爾／穆罕默德，挺進八強，她加碼送上背影放閃照，宣告自己告別單身，「2017年祝福大家都跟我一樣，幸福滿滿地。」
盧彥勳則在總獎金44.7萬美元（約1448萬台幣）印度清奈公開賽男單首輪，以6：2、6：1輕取世界排名97的摩爾多瓦艾柏特，晉級16強。
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