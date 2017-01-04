中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我

洪佩臻1996年以選秀狀元之姿加盟味全龍隊。（取自張泰山臉書）

〔體育中心／綜合報導〕前味全龍投手洪浩人（原名洪佩臻）昨天因肝癌過世，享年43歲，昔日隊友張泰山在臉書悼念學長。

洪佩臻在青棒就展露頭角，1991年世界青棒賽有3戰擔任投手，防禦率僅1.19，冠軍戰更轟出全壘打率台灣隊獲勝，他當選世界青棒賽最有價值球員及明星球員，並在業餘時期跟黃裕登、黃文博被稱為業餘投手三劍客。

1996年，洪佩臻以選秀狀元之姿加盟味全龍隊，簽約金144萬、月薪12萬，雖然在該年8月7日奪生涯首勝，但僅在中職待2年，出賽38場，戰績2勝0敗，防禦率6.81。

張泰山在臉書表示，「心裡好痛~從美和到味全最照顧我的阿兄~久久沒您的消息今天聽到了您的消息卻是離開了我們，帥帥的您希望在天國也要帥帥哦~懷念您~」