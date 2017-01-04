日職》真的要三刀流？ 大谷翔平有望「守備復活」
2017/01/04 07:54
大谷翔平。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平去年球季無論在投打皆展現出優異表現，如今，大谷翔平本人也有意願再度上場守備。
日媒《Daily Sports》報導，大谷翔平剛進入職棒時，曾守過外野手，還在春訓時作過游擊的守備練習，不過例行賽就只以外野手身分上場守備，2013年有49場、2014年有8場皆是以外野手身分先發。
由於擔心大谷翔平過於疲勞、以及受傷風險，火腿自2015年後就把大谷翔平的「守備」封印。不過，大谷翔平以「打者」的身分出賽數增加，加上投球，若再加上守備，體能狀況是球團審慎考慮的重點。
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