MLB》皇家愛盲砲 補小聯盟百轟潛力股
2017/01/04 08:05
皇家補小聯盟百轟潛力股。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕皇家隊今天送走小聯盟投手路易斯（Sam Lewis）從響尾蛇換來外野手歐布萊恩（Peter O'Brien），增加板凳深度。
26歲的歐布萊恩是選秀會第二輪新秀，在小聯盟有強大的長打能力，出賽513場累計多達116轟，但三振也多達578次，目前還站不穩大聯盟，去年春訓他雖然是響尾蛇的全壘打王，但僅出賽28場，5轟27K，打擊率僅0.141。
路易斯是25歲高1A右投，去年在小聯盟總計出賽20場，防禦率1.62。
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