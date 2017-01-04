MLB》皇家愛盲砲 補小聯盟百轟潛力股

皇家補小聯盟百轟潛力股。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊今天送走小聯盟投手路易斯（Sam Lewis）從響尾蛇換來外野手歐布萊恩（Peter O'Brien），增加板凳深度。

26歲的歐布萊恩是選秀會第二輪新秀，在小聯盟有強大的長打能力，出賽513場累計多達116轟，但三振也多達578次，目前還站不穩大聯盟，去年春訓他雖然是響尾蛇的全壘打王，但僅出賽28場，5轟27K，打擊率僅0.141。

路易斯是25歲高1A右投，去年在小聯盟總計出賽20場，防禦率1.62。