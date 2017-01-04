NBA》美媒驚爆！前籃網球員涉綁架案被逮

前籃網球員J.威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前籃網球員J.威廉斯（Jordan Williams）日前因暴力事件在美國田納西州遭警方逮捕。

據美國《Yahoo》報導，J.威廉斯與其他3名同夥涉入一起在感恩節的綁架青少年案件，遭控搶劫、施暴等罪嫌。

J.威廉斯是籃網2011年的第2輪選秀球員，但只在籃網出賽43場就因「強森（Joe Johnson）交易案」被送到老鷹，最後遭釋出在世界各國當起籃球浪人。