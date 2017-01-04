NBA》NO.1新人 恩比德連續兩月獲最佳新秀

恩比德獲選為12月東區最佳新秀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人新秀恩比德（Joel Embiid）表現出色，不僅是明星賽呼聲頗高的球員，本季更是第二度獲選為東部最佳新秀。

恩比德獲頒12月東區最佳新秀，他已經連續兩個月都獲得此項殊榮。七六人總教練布朗（Brett Brown）表示，恩比德獲選為最佳新秀當之無愧，「他做的事越來越多，不管是在進攻、防守還是在領導方面，恩比德的付出都讓人驚艷。」

恩比德本季平均每場可得18.9分、7.3個籃板以及2.4個火鍋，出手命中率有46%，三分球則有38%。恩比德也是繼1992年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位能在開季22場比賽就達到此數據的球員。

在2013-14賽季時，公牛後衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）拿過四次最佳新秀，之後他獲選為當年的年度新秀，恩比德本季也非常有希望能獲得年度新秀。