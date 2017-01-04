日職》誓助巨人重返王座 阿部慎之助目標30轟、禁酒
2017/01/04 08:40
巨人老將阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕巨人老將阿部慎之助近年來因傷所苦影響成績，他新球季目標全壘打30轟、犧牲觸擊也行，還要禁酒，希望幫球隊再度拿下王座。
阿部慎之助從2014年開始，全壘打就沒有超過30轟，連20轟都不到，在2015年打擊率低到只有2成42，去年球季阿部慎之助繳出3成10的打擊率，但全壘打只有12轟，是自2006年的10轟以來最低。
《日刊體育》報導，阿部慎之助希望今年球季的全壘打數目標30轟、並以專職一壘手備戰，他也願意作「犧牲觸擊」；此外，今年3月就要滿38歲的阿部慎之助，還要禁「啤酒」，不想再因為酒而影響體重增減。
報導指出，廣島鯉魚去年球季奪下睽違25年的央聯冠軍，為廣島帶來約340億日圓的商機，若巨人拿下優勝的話，可能會有約500億日圓的商機。
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