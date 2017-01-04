MLB》紅人新終結者？ 1億簽建仔前隊友史托倫
2017/01/04 08:42
史托倫加入紅人隊。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕後援右投史托倫（Drew Storen）以1年300萬美元（約9658萬台幣）加盟紅人隊，希望能在春訓搶下終結者的位置。
史托倫去年效力藍鳥、水手，總計出賽57場，戰績4勝3敗，防禦率5.23。除了300萬合約外，還有150萬激勵獎金，如果被交易則可收到50萬。
紅人隊去年在53次救援機會僅拿下28次救援成功，史托倫將目標放在終結者，「如果你在牛棚不想爭奪終結者，那是不會有人想要你的。」
史托倫生涯最棒球季是在國民，2011-12年曾跟王建民當隊友，並於2011年飆出43次救援成功，目前大聯盟生涯僅2次就能達成100次救援成功。
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