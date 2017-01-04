NBA》恩比德想把蕾哈娜 達陣得靠球迷幫忙
2017/01/04 09:28
恩比德想進明星賽，完成心願。（取自WordPress.com）
〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）報銷2季重返球場，本季至今場均18.9分、7.3籃板、2.4火鍋，表現極為亮眼，但綽號「推特王」的恩比德的發言依然令人啼笑皆非，談起明星賽竟全是為了一親「小天后」蕾哈娜（Rihana）芳澤？
雖然恩比德在2013年被七六人相中，但受傷2季到去年才上場比賽，仍有資格競爭最佳新秀。恩比德近日坦起對明星賽的野心，盼粉絲能為他拉票，在推特上寫道：「這是個能讓我跟女神約會的機會！我需要你們的幫助！投給我#恩比德」
根據美國八卦雜誌《TMZ》揭露，令恩比德魂牽夢縈的女神即是蕾哈娜，先前恩比德曾多次在鏡頭前向這名「女神」多次告白，但蕾哈娜明言恩比德必須「先成為明星球員再說。」
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