MLB》大聯盟夢有望？ 韓職好手黃載均被巨人看上
2017/01/04 09:20
黃載均。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林子翔／綜合報導〕韓職樂天巨人的黃載均去年球季後成為自由球員，還遠赴美國佛羅里達IMG學院進行測試，吸引約20名大聯盟球隊的球探前來觀看，如今傳出舊金山巨人隊對黃載均有興趣。
大聯盟官網指出，黃載均是三壘手符合巨人隊的需求，內野手努內茲（Eduardo Nunez）將成為工具人，巨人也與38歲老將游擊手羅林斯（Jimmy Rollins）簽下小聯盟合約。
黃載均若到巨人隊，競爭對手除了努內茲外，還有吉拉斯比（Conor Gillaspie）。吉拉斯比在去年季後賽大爆發，砲轟大都會終結者法米利亞（Jeurys Familia），成為巨人淘汰大都會的英雄人物，但實際上他去年例行賽出賽101場，繳出6轟、25分打點、2成62的打擊率，季後巨人與他簽下一紙小聯盟合約。
黃載均前年季後就想透過入札制度闖蕩大聯盟，無奈沒有球團看中，因此只好在母隊繼續打拚一個球季。黃載均去年球季繳出繳出27轟、113分打點，打擊率3成35的成績，另有25次的盜壘成功，2015年球季也有26轟、97分打點的不俗表現。黃載均不但是球隊陣中三壘手，也是前年世界棒球12強賽南韓隊三壘手。
黃載均。（資料照，記者陳志曲攝）
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