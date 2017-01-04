NBA》不知教頭是傳奇球星 字母哥Google一查嚇傻

字母哥本季成長為公鹿的招牌球星。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季表現大爆發，成熟為公鹿的當家球星，近日他接受《運動畫刊》（Sports Illustrated）專訪時自爆，剛進聯盟時有眼不識泰山，總是質疑總教練奇德（Jason Kidd）所做的調度和決定。

字母哥回憶，在奇德首年擔任公鹿總教練時，他被禁止在三分線上投籃，當時他對此相當困惑，有一場比賽奇德更是將他拉下先發，讓才第2年打NBA的字母哥相當不滿。

字母哥表示，那場未先發的比賽他心想，「好，我們就來看看這傢伙在球員生涯幹了哪些事。」搜尋過後字母哥簡直不敢相信自己的總教練曾是超級球星，「我看到年度最佳新人、NBA總冠軍、奧運金牌、歷史助攻榜第2名、三分進球榜歷史第5等等，我的老天爺阿，我怎麼可能有辦法跟他比較。」字母哥說。

自從字母哥得知奇德是名人堂等級球星後，就不再對他有任何質疑，而這良好的態度也反映他本季的表現上，平均每場比賽可攻下23.8分、9籃板、5.8助攻、1.9火鍋與1.9抄截。

字母哥與總教練奇德。（美聯社）