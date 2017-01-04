NBA》綠衫軍三分彈伺候 爵士連勝止步
2017/01/04 11:26
塞爾提克以115：104戰勝爵士。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日三分手感絕佳，全隊攻下17顆三分彈，命中率也高達54.8%，反觀爵士在第二節熄火僅得16分，終場塞爾提克成功以115：104贏得比賽，爵士也無緣拿下五連勝。
綠衫軍湯瑪斯（Isaiah Thomas）與哈佛德（Al Horford）各貢獻5顆三分彈，全隊的三分球共17顆；而爵士今日出手命中率46%，三分命中率42%，兩者皆遜於塞爾提克，是爵士落敗主因。
塞爾提克湯瑪斯攻下29分、15助攻，拿下雙十。克勞德（Jae Crowder）與哈佛德各拿下21分，布萊德利（Avery Bradley）也有14分的進帳。本場塞爾提克拿下第21勝，暫居東部第三。
爵士球員以海沃德（Gordon Hayward）拿下23分為全隊最高，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）則有8分、13籃板，菲佛斯（Derrick Favors）也貢獻12分、7助攻。
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