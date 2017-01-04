NBA》小牛第四節大爆發 逆轉勝巫師
2017/01/04 13:16
巴恩斯攻下26分，率小牛擊退巫師。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕小牛今日在主場迎戰巫師，打完上半場原先還落後6分，但小牛在第四節初打出一波8：0的攻勢，再加上巫師在第四節僅得17分，小牛成功逆轉比賽，終場以113：105擊退巫師。
巫師今天先發五人得分全破十，但第四節時沒有穩住比賽，反而讓小牛逆轉超前。巫師今日的三分命中率僅有36.7%，不及小牛的53.1%，外線得分失利，只能將勝利拱手讓人。
才剛拿下12月最佳球員的巫師一哥沃爾（John Wall）攻下27分、8助攻，畢爾（Bradley Beal）也有25分、6助攻，中鋒葛托特（Marcin Gortat）則貢獻12分、16籃板。
而小牛巴恩斯（Harrison Barnes）拿下26分、7籃板，D.威廉斯（Deron Williams）則有21分，其中三分球7投4中，「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）上場24分鐘也拿下11分、9籃板。小牛此役拿下第11勝，西部排名上升至第13。
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