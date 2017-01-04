MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
2017/01/04 09:26
〔體育中心／綜合報導〕紅襪前隊長瓦利泰克（Jason Varitek）說過，「接捕蝴蝶球就像拿筷子抓蒼蠅一樣困難。」去年竄起的蝴蝶球投萊特（Steven Wright）或許能夠證明這點。
美國社群網站今天分享萊特去年8月27日出戰皇家時、對強打肯恩（Lorenzo Cain）投出位移幅度驚人的蝴蝶球，就連捕手都束手無策，任球砸到胸前，網友直呼這球可能是史上最犀利的蝴蝶球之一。
萊特在2011年球季決定將蝴蝶球當作主要球種，當他在2013年大聯盟初先發時，還讓接捕的拉瓦威（Ryan Lavarnway）追平單局4次捕逸的大聯盟紀錄，3年後他投出生涯年，戰績13勝6敗，防禦率僅3.33。
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