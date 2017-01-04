NBA》約基奇自爆 以前一天喝下三公升可樂
2017/01/04 10:31
約基奇（右）（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕金塊二年級生約基奇（NIkola Jokic）本季表現亮眼，是前途看漲的球員。但約基奇先前卻有著飲食不正常的壞習慣。
約基奇近期接受ESPN的採訪時坦言，以前每當練完球後，自己總是會狂喝可樂，一天可以喝下三公升的飲料。而三公升的可樂相當於1120大卡，並包含了312公克的糖分，熱量非常可觀且不健康。
後來約基奇為了自身的健康，決定戒除這個不良的習慣，恢復了健康的生活。約基奇表示，已經一年半沒喝過可樂，他也開心地說，戒掉可樂的感覺非常棒。
約基奇本季平均上場24.4分鐘，可以繳出12.7分、7.7個籃板以及3.7個助攻。而這樣出色的表現，可能有一部份可以歸功於戒掉最愛的可樂。
相關新聞
- NBA》NO.1新人 恩比德連續兩月獲最佳新秀
- NBA》就是愛馬刺！ 台灣球迷飛了2萬公里追星
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（上）
- NBA》恩比德想把蕾哈娜 達陣得靠球迷幫忙
- NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（下）
推薦新聞
-
MLB》菜鳥追平陳偉殷紀錄 金鶯找到接班人了2017/01/04 11:51
-
NBA》美媒預測分析 魏少場均大三元機率奇低2017/01/04 11:20
-
NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員2017/01/04 10:50
-
NBA》就是愛馬刺！ 台灣球迷飛了2萬公里追星2017/01/04 09:49
-
NBA》瘋狂球季！8球員進50分俱樂部（上）2017/01/04 09:31