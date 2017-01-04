NBA》約基奇自爆 以前一天喝下三公升可樂

約基奇（右）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊二年級生約基奇（NIkola Jokic）本季表現亮眼，是前途看漲的球員。但約基奇先前卻有著飲食不正常的壞習慣。

約基奇近期接受ESPN的採訪時坦言，以前每當練完球後，自己總是會狂喝可樂，一天可以喝下三公升的飲料。而三公升的可樂相當於1120大卡，並包含了312公克的糖分，熱量非常可觀且不健康。

後來約基奇為了自身的健康，決定戒除這個不良的習慣，恢復了健康的生活。約基奇表示，已經一年半沒喝過可樂，他也開心地說，戒掉可樂的感覺非常棒。

約基奇本季平均上場24.4分鐘，可以繳出12.7分、7.7個籃板以及3.7個助攻。而這樣出色的表現，可能有一部份可以歸功於戒掉最愛的可樂。