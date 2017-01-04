NBA》美媒預測分析 魏少場均大三元機率奇低
2017/01/04 11:20
魏斯布魯克。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕本季「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）頻頻繳出大三元成績，兩人互別苗頭競爭MVP寶座，球季至今僅3分之1就累積16次大三元，比其餘12名球員加總還多，但美媒《ESPN》卻以數據解析，不看好魏少能完成「場均大三元」的偉大成就。
目前魏少場均繳出30.9分、10.4籃板、10.5助攻的恐怖數據，是自1961-62球季，上古神獸「大O」羅柏森（Oscar Robertson）後，唯二辦到場均大三元的球員，另外，本季達標連續7場大三元，歷史上只有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、羅柏森及魏少曾完成過。
雷霆已進行35場比賽，魏少完成16次大三元，有45%的機率可「胡牌」，但《ESPN》指出，若魏斯布魯克想達到羅柏森創下的場均大三元，整個球季必須拿下41次，整個球季只剩下47場比賽，魏斯布魯克完成這項任務的機率僅有22%，《ESPN》預測西河最終將拿下單季38次大三元。
ESPN預測魏斯布魯克最終將拿下大三元次數。（取自ESPN）
另外，魏斯布魯克的大三元對於雷霆的勝率有著緊密的關係，魏少只要拿下大三元，球隊贏球的機率高達81.2%；而沒完成大三元贏球的場次，僅有43.7%，整體的勝率則為60%，足見數據與魏少之間的關聯。
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