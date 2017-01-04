MLB》魔球出手！ 2億簽美聯盜壘王
2017/01/04 10:07
戴維斯是世界大賽的悲情英雄。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕前印地安人外野手戴維斯（Rajai Davis），今以1年600萬美元（約1.9億台幣）加盟運動家。
36歲的戴維斯去年效力印地安人，出賽134場打擊率0.249，但跑出美聯最多的43次盜壘成功，適時補上明星布蘭特利（Michael Brantley）肩膀手術後缺席的外野。
戴維斯去年季後賽遭遇低潮，但在世界大賽最終第7戰8局從查普曼轟出驚天追平砲，可惜球隊最終仍在10局以7：8落敗，無緣奪下1948年後首冠，戴維斯成悲情英雄。
運動家這個休季頻頻尋找中外野手，最後決定簽下戴維斯，預計他有機會能擔任固定外野手，與K.戴維斯（Khris Davis）、喬伊斯（Matt Joyce）等人共組外野防線。
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