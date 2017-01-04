NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員

哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方公布12月最佳球員，西部由火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）獲得，東部則是巫師隊後衛沃爾（John Wall）。

哈登在12月繳出場均28.3分、12次助攻，帶領火箭隊打出單月15勝2敗的成績，其中在美國時間12月31日面對尼克隊的比賽，砍下53分、16籃板、17助攻的超級大三元，成為NBA史上第一位得到50分、15籃板、15助攻的球員。哈登本季場均28.4分、11.9次助攻、6.9籃板。

沃爾（John Wall）在12月繳出場均24.5分、10.7次助攻、2.67次抄截，率領巫師隊打出單月10勝5敗的戰績，這也是自2014年10月以來，再度單月有10勝戰績。沃爾上月面對魔術隊的比賽中得到52分，本季他場均有23.4分、10.1次助攻、2.3次抄截。

沃爾。（資料照，美聯社）