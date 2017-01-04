NBA》詹皇揪甘心 場外關心哈勒戴妻子

詹姆斯（左）與哈勒戴（右）在球場上較勁，但在場外詹姆斯很關心哈勒戴的家人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘球星哈勒戴（Jrue Holiday）在開季時缺席多場比賽，為的就是陪伴生病的妻子。而在昨天對上騎士的比賽中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）就特地上前給予哈勒戴鼓勵與支持。

哈勒戴的妻子、前足球員蘿倫（Lauren Holiday）先前在生完小孩後，被診斷患有腦瘤，而哈勒戴也向鵜鶘請假以便照顧妻子，所幸蘿倫術後恢復良好，哈勒戴也在11月中回歸場上。

昨天對上騎士的比賽前，詹姆斯在賽前特地到哈勒戴面前，給他一點鼓勵。「當我聽到哈勒戴妻子的消息時，我們全家都替他們祈禱，這是一種兄弟情誼，不管我們是不是在同一隊，任何人遭遇到這樣的事，我們都會祈求上天可以照顧他，所以我等不及可以見到他，並給予支持。」

哈勒戴事後也非常感謝詹姆斯的慰問，「顯然家庭對於詹姆斯和我來說是最重要的，所以我很感激他們一家對我太太的支持。我太太的恢復狀況很棒，所以我也會繼續努力。」