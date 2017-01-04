NBA》防守爛被總仔砲轟 甜瓜霸氣回應

甜瓜與總教練意見相左。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕尼克季前大肆補強，但至今戰績不如外界預期，16勝18敗在東部排名第10，根據官方資料顯示，尼克本季的團隊防守相當差勁，平均每場讓對手攻下的分數高達108.5，排名第25，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）對此感到不滿，痛批球員的防守態度。

何納塞克在尼克慘敗給魔術後痛批子弟兵，「我想他們有在試，但我們的防守就是不夠好。」針對總教練的批評，當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）回應，「如果教練能給我們防守戰術，我想我們可以做好防守，我們無論如何也都得做，但這是教練的工作。」