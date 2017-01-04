中國官媒批姚明不適任籃協主席 原因有二超可笑

姚明。（取自路透社）

〔體育中心／綜合報導〕中國體壇對於退役NBA明星中鋒姚明接掌籃協一事喧騰多日，但中國球迷引頸期盼真正「懂籃球」的官員上任恐怕又得化作泡影，對岸官方媒體新華社的報導指出，姚明的不適任全因「資淺、太年輕」。

昔日中國籃球稱霸亞洲，全因姚明在役、足與列強抗衡，多次在亞錦盃等國際賽事創下佳績，「移動長城」在2002年更是以狀元之姿加入NBA，生涯5度入選明星賽，留下場均19.7分、9.9籃板、1.9火鍋的成績單，去年更入主名人堂，但這些豐功偉業仍不足以執掌籃協主席，被新華社評為「經驗不足」。

報導中寫道兩個障礙，一為身份、二為年紀，「光有熱情、知名度和管理經驗，要成為中國籃協主席還是不夠的，何況姚老闆要轉型姚主席還有很多障礙。」文中更點名，尷尬的障礙是姚明作為上海男籃俱樂部老闆的身份，必須屏除掉這項頭銜，「避嫌」是難以達到的。

另一個障礙則質疑「年輕的姚明」，『「80后」的姚明今年才36歲，退役也不過才5年多。即便是公認的高智商、高情商人才，但姚明在個人履歷、社會閱歷、社團管理經驗等方面還是存在短板的。』

中國網友對此則有不同意見，「有孫權勸進曹操的既視感」、「俄國的基里蘭科（Andrei Kirilenko）都可以了！我們不行？」、「說得好像年紀大就行？」、「姚明、劉翔、孫楊這些民族英雄還是別進官場了，免得一世英明毀於一旦。」

姚明目前尚未對新華社的報導作出回應，昨日出席媒體採訪，僅對這項職稱表示：「不方便說話、敬請見諒」。