MLB》菜鳥追平陳偉殷紀錄 金鶯找到接班人了

邦迪成為金鶯繼陳偉殷後再有人菜鳥球季貢獻雙位數勝投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯去年迎接首個沒有陳偉殷的球季，本以為匱乏的農場會打擊輪值戰力，但兩位年輕投手邦迪（Dylan Bundy）、高斯曼（Kevin Gausman）的竄起，讓金鶯的新球季充滿希望。

邦迪2011年首輪第四順位加入金鶯，過去幾年遭遇手肘與肩膀等問題，去年總算在大聯盟嶄露頭角，繳出10勝6敗、防禦率4.02的成績，成為金鶯繼陳偉殷之後，再有球員在菜鳥球季貢獻雙位數勝投。

更讓金鶯感到安慰的是高斯曼，同樣是首輪第四順位（2012年）的他，磨練3個球季後，去年投出王牌架式，9勝12敗、防禦率3.61，舉凡防禦率、局數、每局被上壘率、每九局三振數都是金鶯先發最好。

邦迪與高斯曼持續進步，他們的合約將綁到至少2020年，未來起碼有4個球季共同扮演輪值中的重要戰力，金鶯也可望洗刷不會養成投手的罪名。