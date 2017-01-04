棒球》156公里有多快？ 這段影片讓你知（影音）

〔體育中心／綜合報導〕97英哩（約156公里）的球速有多快？打者可能要在一秒鐘之內就要作出反應。

臉書粉絲團「Baseball King」分享一段影片，並指投手的球速有97英哩，影片中可見投手投球到本壘板短短不到1秒，打者就要在這時間內反應並揮棒。

許多國外網友看了驚呼連連，「這太狂了！」、「幾乎看不到阿」，也有網友認為：「這就是為何它（棒球）是最好的運動。」