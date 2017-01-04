NBA》雷納德歸隊砍25分 馬刺痛宰暴龍止敗

雷納德歸隊砍25分。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕東、西部戰績分別高居第二的暴龍、馬刺今捉對廝殺，擁有主場優勢的馬刺勢如破竹，首節就領先達雙位數，最終以110：82守住勝利，一甩前役2分惜敗給老鷹的陰霾。

因胃部不適缺席兩戰的馬刺雷納德（K. Leonard），今歸隊有如猛虎出匣，除了砍下全隊最高的25分，還外加4籃板、3阻攻、2抄截，場上正負值高達正38分，他與大前鋒艾德瑞吉攜手拿下48分，成為轟垮對手的最大功臣。

暴龍後衛羅利（K. Lowry）前役才砍下41分，此役手感冷冰冰，三分球7投0中，全場僅拿6分，先發球員只靠德羅森（D. DeRozan）苦撐，他攻下全隊最高的26分。