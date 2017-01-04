NBA》本季狀況不佳 帕森斯坦言：我不在比賽狀態裡
2017/01/04 14:46
帕森斯（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）去年才與灰熊簽下4年9400萬美元（約30.4億新台幣）的合約，但他本季因膝傷問題已缺賽25場，遭球迷譏為「薪水小偷」，對此帕森斯也出面替自己喊冤。
帕森斯在加盟灰熊後僅出賽11場比賽，平均上場18.2分鐘，並有5.5分以及2.3籃板。而帕森斯本季出手命中率34.7%，對比他上一季的49.2%，表現可說是差強人意，是歷年來新低。
帕森斯近期在《今日美國》的採訪中表示，對自己的表現不甚滿意，但相信未來會進入佳境。「這很糟糕，我並不在比賽的狀態裡，但讓我繼續打，我剩下來的賽季不會都這麼糟的。」
而灰熊對於這位頂薪球員也是百般保護，目前帕森斯被限制上場時間，而當遇到背靠背比賽時，他也會休息半場以上。
對此帕森斯表示很感激球隊如此謹慎，「作為一個球員，你想打球，你想幫助球隊贏球。而球隊給我高薪希望我能贏球，但這就像是你要求一位醫生要在12分鐘內完成手術，在這種短時間狀態下，是無法有好表現的。」
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