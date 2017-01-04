UFC》她48秒就被KO 每秒仍爽賺200萬

蘿西復出戰雖然被對手痛宰，但每秒仍賺進200萬新台幣。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕曾在終極格鬥冠軍賽（UFC）稱霸的蘿西（Ronda Rousey），復出戰遭巴西好手努內絲（Amanda Nunes）48秒KO痛宰，無緣雛量冠軍，但根據美國媒體《Fox》報導，超人氣的蘿西就算輸還是荷包滿滿，可望獲得高達300萬美元（約新台幣9600萬）的出場費。

蘿西是UFC首位女子冠軍，並以12勝紀錄傲視所有女性格鬥家，曾參與電影《玩命關頭》、《浴血任務》演出，日前她重返格鬥擂台苦吞生涯第2敗，只撐48秒就遭對手KO，但仍能獲得巨額出場費，平均下來一秒賺進6萬2500美元（約新台幣200萬）。

蘿西的高貴身價也追平男子組巨星麥格雷戈（Conor McGregor），2人共同保持UFC史上最高的出場費。