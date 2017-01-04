SBL》「印度姚明」布拉發威 獲選１２月最佳球員

〔記者廖聿偉／台北報導〕226公分的「印度姚明」布拉，本季加盟SBL後成為各隊最頭痛的禁區猛獸，12月分繳出場均20.9分、15.3籃板和3.1阻攻，助球隊穩坐龍頭寶座，布拉也獲選單月最佳球員。

本座月MVP也是布拉於海外打球的首座，布拉表示，「攤開數據讓我很驚訝，在場上我只盡力做好本分，搶籃板、得分、煽火鍋，得到MVP對我是一種肯定，同時也代表球隊戰績不錯。」

布拉。（資料照，記者廖耀東攝）