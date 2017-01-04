網球》夏威夷度假跨年 莎娃比基尼秀火辣身材（圖集）
2017/01/04 14:45
〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯漂亮寶貝莎拉波娃（Maria Sharapova）因禁藥案遭禁賽15個月，最近全球歡慶跨年莎娃則跑到夏威夷度假，被八卦媒體捕捉到穿比基尼大秀出好身材的畫面。
八卦媒體《TMZ》捕捉到莎娃度假的畫面，照片中她與友人在夏威夷一處海灘做日光浴，身穿一套黑色比基尼秀出好身材，莎娃也不時拿起手機自拍，心情相當不錯。
莎拉波娃從去年1月26日開始執行15個月的禁賽，預計今年4月將重返賽場。
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
莎娃跨年到夏威夷度假。（取自TMZ）
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