網球》張凱貞腸胃炎不敵捷克辣妹 深圳女網無緣8強

張凱貞。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金75萬美元（約2422萬台幣）的深圳女網賽，張凱貞飽受腸胃炎所苦，咬牙苦戰數日後氣力放盡，只撐47分鐘，即以1：6、2：6敗給捷克黑馬小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova），寶島「網球精靈」單打16強止步，也終止了自會外賽起的3連勝。

世界排名130的張凱貞，面對世界第60、身高184公分的的左手拍辣妹陷入低潮，尤其臨場體能出現門題，開賽僅勉強保住1個發球局，慘遭3破首盤拱手讓人。次盤「網球精靈」試圖反撲，不過仍丟了2個發球局，力挽2個賽末點仍直落2落敗。 「到深圳第一天就腸胃炎，今天太嚴重，沒有力，本來想棄賽。」 本月13日滿26歲的張凱貞，下週排名可望回升至114，賽後她決定趕回台灣就醫，希望儘快恢復，以免影響接下來澳網大滿貫行程。

小普莉絲可娃曾與姐姐大普莉絲可娃（Karolina Pliskova）在2011年來台角逐海碩盃，還拿到雙打亞軍，這對人高馬大的雙胞胎造型狂野美豔，身上都紋有醒目刺青，大普莉絲可娃如今世界單打排名更竄升第6，展現強大競爭力。