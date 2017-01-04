NBA》湖人球迷丟進這一球 賺了300萬元（影音）

2017/01/04 14:46

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊今主場迎戰灰熊隊，終場以116：102獲勝。該場比賽中場時間，一名球迷在挑戰「中場投籃」成功，獲得9萬5000美元（約新台幣308萬元）。

這名來自加州圖萊里（Tulare）的男性球迷，他挑戰「中場投籃」成功投進，引起在場球迷一陣驚呼，他也高興地與湖人球員擊掌，他在歡呼聲與掌聲中開心抱走獎金。

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