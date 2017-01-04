網球》奧克蘭女網遭爆冷 詹家姐妹逆轉不成無緣開胡
2017/01/04 15:36
詹詠然、詹皓晴姊妹檔奧克蘭女網遭爆冷淘汰。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金25萬美元（約806萬台幣）的紐西蘭奧克蘭女網賽，詹詠然／詹皓晴開季雙打出擊，歷經「超級搶10」逆轉不成，終以5：7、6：3、5：10不敵比利時菲莉普金絲（Kristen Flipkens）／拉脫維亞奧絲塔萍珂（Jelena Ostapenko），台灣第2種子無緣開胡晉級8強。
詹家姊妹初登場熱機稍慢，首輪面臨「比拉聯軍」強力挑戰，大小詹開賽率先兩破，但陷入亂流錯失聽牌，失誤連連下反而狂掉5局讓出首盤。次盤雙詹重整旗鼓，不但再度率先破發，又撐過「互破惡鬥」考驗，硬是扳回一城。
只不過，決勝搶10又出狀況，雙詹僅開局領先，之後又遭重砲對手後來居上，苦戰1小時24分鐘逆襲受挫，新球季被爆冷門，未能開出紅盤。
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