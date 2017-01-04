經典賽》到底為哪國效力 太空人外野手乾脆不打了
2017/01/04 16:31
史普林格。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕第四屆棒球經典賽3月開打，日前太空人外野手史普林格（George Springer）還在猶豫是否出賽，不過今天他透過球團表示，他將全心全意投入即將到來的春訓，也不用考慮為哪一國效力的問題。
史普林格母親是波多黎各人，曾經因考慮該代表美國還是波多黎各參賽，著實讓史普林格傷透腦筋。不過由於經典賽和球隊春訓時間重疊，史普林格選擇放棄經典賽，專心投入在來季的準備。
「對我來說，（退賽）是我認為在個人和團隊中能雙贏的選擇，我知道接下來將面臨一個漫長的球季，對此我必須做出明智的抉擇。」史普林格表示。
太空人隊將在美國時間2月18日於佛羅里達開訓，除了表態不打的史普林格，太空人陣中確定會參加經典賽的有波多黎各籍游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、投手貝爾川（Carlos Beltran）和委內瑞拉「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）。
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