中職》王溢正收下3年約 明年晉升40萬俱樂部
2017/01/04 16:29
王溢正。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿今天公布「大王」王柏融5年總值3180萬元的新約，另外，也公布陣中先發左投王溢正的新約，為3年複數年約，2017至2019年的月薪依序為38萬、42萬、47萬元；2016年王溢正月薪為28萬元。
另外，投手部分，陳禹勳加薪13萬元，今年球季月薪為34萬元，王躍霖的月薪從15萬元調升至19萬元，洪聖欽加2.5萬元，新球季月薪12萬元，鄭承浩加1.5萬元，新球季月薪為9.5萬元。
野手方面，朱育賢加8.5萬元，2017年月薪為15萬元，陽耀勳加6萬元，新球季月薪為18.5萬元；郭嚴文月薪維持平盤的32萬元，余德龍月薪也是持平的23萬元；藍寅倫減薪3萬元，今年月薪為14萬元。
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